В Петербурге ученые создают новый метод выявления и лечения рака

В Петербурге молодые специалисты из Института ядерной физики собираются сделать прорыв в медицине. Специалисты создают новый уникальный способ выявления и лечения рака. Метод основывается на наночастицах, которые находят и уничтожают опухоль.

Анна Котова

Инженер лаборатории Виктор Седов сообщает, что они создали такие частицы, которые взаимодействуя с магнитным атомом могут найти опухоль и доставить нужное лекарство. Если эти частицы ввести непосредственно в опухоль, то образуются специальные кластеры, которые блокируют попадание в образование нужных для развития веществ. На наноуровне специалисты собирают нужные для лечения атомы и молекулы. Атом металла помещают в углеродную оболочку, что дает возможность на рентгене увидеть самые мелкие метастазы, а если на него определенно воздействовать, то атом способен облучить опухоль.Разработкой данного способа занимаются именно молодые специалисты. Также ученые работают над тем, чтобы такой метод был доступен для медицины. Отметим, что данный способ эффективен на ранних стадиях болезни.