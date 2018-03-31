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| | Ученые отравили кровь людей ради убийства комаров

Ученые отравили кровь людей ради убийства комаров

Сегодня, 17:16
Людям испортят кровь, дабы убить надоедливых комаров. Для утилизации насекомых на такую меру пошли британские ученые.

Ученые отравили кровь людей ради убийства комаров

 

Для противодействия комарам эксперты королевства предлагают применять ивермектин. На сегодня это безопасный и доступный препарат, насекомые, выпив кровь после введения препарата, вскоре умрут и не смогут распространять болезни. Тестировать данный метод ученые отправились в Кению, где каждый год фиксируется до шести миллионов эпизодов заболевания малярией, разносимой комарами.

Ученые вводили в кровь добровольцев определенное количество ивермектина и плацебо. Комары, напавшие на лиц, "получивших" по 300 мкг препарата, умирали в большинстве случаев.
Никита Готский
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