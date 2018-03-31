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| | Ученые поведали, что влияет на успеваемость ребенка в школе

Ученые поведали, что влияет на успеваемость ребенка в школе

Сегодня, 16:57
Ученые рассказали общественности о том, что может повлиять на успеваемость ребенка в школе. Увеличить успеваемость можно многими способами, однако один из них стал самым эффективным – это занятие музыкой.

Ученые поведали, что влияет на успеваемость ребенка в школе

 

Многие родители пытаются привлечь ребенка к учебе, всячески завлечь их, когда сами дети не желают заниматься учебой. Специалисты заметили, что в большинстве учебных заведений уроки музыки убирают из расписаний по мере взросления ребенка. Ученые считают, что это делается зря, так как именно музыка оказывает положительное действие на ребенка и повышает успеваемость в учебе. Эксперты решили провести исследование, которое длилось три года. Детей разделили на две группы, одна из которых слушала уроки музыки, а вторая нет. Результаты исследования показали, что первая группа училась намного лучше, так как благодаря музыке их память и интеллектуальные способности улучшились.

Специалисты советуют, что если в школе нет уроков музыки, то улучшить способности ребенка можно другим способом: отправить ребенка изучать игру на каком-либо инструменте. Отметим, что если ребенок слушает музыкальные произведения в наушниках, то не стоит говорить, что он бездельник, скорее всего, ребенок повышает работоспособность интеллекта.
Анна Котова
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