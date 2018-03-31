В США изобрели материал, который не могут зафиксировать инфракрасные сканеры

Американские ученые смогли изобрести материю, которую нельзя обнаружить через инфракрасные датчики. В скором времени в США разработку будут использовать для пошива камуфляжных вещей.

Эксперты сообщают, что в состав материи входит пластик, алюминий и липкая лента. При таком мало количестве веществ, материал с легкостью сможет замаскировать любой объект, который будет внешне покрыт от инфракрасного излучения. Ученые сравнивают маскировку кальмара с новым изобретением, так как принцип практически идентичен. Глава исследовательской группы Алон Городецкий сообщил о том, что новшество обладает свойством образования неровностей, а это способствует снижению выделения тепла.Инфракрасные лучи используют практически везде – даже на беспилотниках. Известно, что Великобритании отказали в поставке дронов, так как у государства нет должно документа на приобретение. А Россия же, наоборот, во всю проводит испытания и не может нарадоваться высоким качество сборки.