В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё

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Мнения
Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…
От Редактора
Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
Учёные, представляющие Университет штата Северная Калифорния, рассказали о том, что в постельном белье обитают так называемые постельные клопы, которые могут
Ученые из Новой Зеландии провели уникальное исследование, результаты которого просто шокируют. Как оказалось, синтетическое постельное белье грозит аллергией и
Американские учёные предупреждают о выявленных на поверхности постельного белья опасных микроорганизмах. Об этом они написали на своём официальном сайте.