В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё

Специалисты из США проверили бактерии, которые есть в постельном белье. По итогам исследования они определили частоту стирки таких вещей, как сообщает «Версия.Инфо».

По словам микробиолога и патологоанатома Медицинской школы Филиппа Тиерно, в постельном белье каждого есть огромное количество микробов. Исследуемый образец показал наличие там мёртвых клеток, косметики, остатков еды и множества других разных частиц. Также специалисты определили, что в перьевых и синтетических подушках, которые используются минимум полгода, встречается более 4 видов грибов. Микроорганизмы хорошо развиваются в связи с активным выделением пота во время отдыха.

В итоге, эксперты сделали выводы, что постельное бельё лучше не «замусоривать». Стирка же должна проводиться не реже 1 раза за 6 месяцев.

Ирина Летинская