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| | В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё

В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё

Сегодня, 17:07
Специалисты из США проверили бактерии, которые есть в постельном белье. По итогам исследования они определили частоту стирки таких вещей, как сообщает «Версия.Инфо».

В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё

 

По словам микробиолога и патологоанатома Медицинской школы Филиппа Тиерно, в постельном белье каждого есть огромное количество микробов. Исследуемый образец показал наличие там мёртвых клеток, косметики, остатков еды и множества других разных частиц. Также специалисты определили, что в перьевых и синтетических подушках, которые используются минимум полгода, встречается более 4 видов грибов. Микроорганизмы хорошо развиваются в связи с активным выделением пота во время отдыха.

В итоге, эксперты сделали выводы, что постельное бельё лучше не «замусоривать». Стирка же должна проводиться не реже 1 раза за 6 месяцев.

Ирина Летинская
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