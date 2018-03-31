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| | Учёные поведали о преимуществе металлической пены над армейской броней

Учёные поведали о преимуществе металлической пены над армейской броней

Сегодня, 16:13
Группа американских учёных поделилась результатами своего исследования, в котором удалось определить, что металлическая пена имеет лучшую устойчивость от стороннего воздействия от осколков и взрывов, чем обычная стальная броня.

Учёные поведали о преимуществе металлической пены над армейской броней

 

Исследователи, представляющие Университет Северной Каролины, провели ряд тестов, изучив защитные свойства композитного пенометалла и привычной стальной брани, использующейся в большинстве бронетехники. Как выяснилось, при стрельбе из 23-миллиметрового орудия, стреляющего фугасно-зажигательными снарядами, листы пенометалла толщиной 16,7 и 9,5 миллиметров сумели сдержать распространение всех осколков и ударной волны, показав отменные результаты, в сравнении с бронепластиной.

Пластина из металла толщиной 16,7 миллиметров была деформирована из-за попаданий многочисленных осколков, однако, она всё же сумела сдержать взрывную волну. Специалисты заметили, что использование композитного пенометалла позволит предотвратить многие повреждения бронетехники.
Александр Вест
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