Учёные поведали о преимуществе металлической пены над армейской броней

Группа американских учёных поделилась результатами своего исследования, в котором удалось определить, что металлическая пена имеет лучшую устойчивость от стороннего воздействия от осколков и взрывов, чем обычная стальная броня.

Александр Вест

Исследователи, представляющие Университет Северной Каролины, провели ряд тестов, изучив защитные свойства композитного пенометалла и привычной стальной брани, использующейся в большинстве бронетехники. Как выяснилось, при стрельбе из 23-миллиметрового орудия, стреляющего фугасно-зажигательными снарядами, листы пенометалла толщиной 16,7 и 9,5 миллиметров сумели сдержать распространение всех осколков и ударной волны, показав отменные результаты, в сравнении с бронепластиной.Пластина из металла толщиной 16,7 миллиметров была деформирована из-за попаданий многочисленных осколков, однако, она всё же сумела сдержать взрывную волну. Специалисты заметили, что использование композитного пенометалла позволит предотвратить многие повреждения бронетехники.