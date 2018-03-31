Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии Ученые создали идеальную диету для пенсионеров Эксперты рассказали о самых удивительных секс-рекордах Эксперты назвали преимущества наушников BeatsX над Apple AirPods «Кардашьян в молодости»: Санта Димопулос показала школьное фото Алексей Панин живет воспоминаниями о былом успехе
| | В центре Тулы во время раскопок был обнаружен фундамент Крестовоздвиженской церкви

В центре Тулы во время раскопок был обнаружен фундамент Крестовоздвиженской церкви

Сегодня, 16:11
Во время выкапывания котлована под фонтан строители обнаружили старинный фундамент Крестовоздвиженской церкви. На место обнаружения прибыла группа археологов, которые займутся исследованием данной находки.

В центре Тулы во время раскопок был обнаружен фундамент Крестовоздвиженской церкви

 

В центре города Тула был обнаружен фундамент Крестовоздвиженской церкви 18 века. На место находки приехали археологи, которые продолжили раскопки и изучения древних сооружений и артефактов. На настоящее время уже было найдено множество старинных монет того времени и фрагменты посуды. Раскопки будут продолжаться.

В центре Тулы во время раскопок был обнаружен фундамент Крестовоздвиженской церкви

 

Крестовоздвиженская деревянная церковь была воздвигнута еще в 1611 году и простояла до 1696 года, пока не пострадала во время сильного пожара. После храм был вновь восстановлен, но уже в каменном виде и прослужил до 1759 года, после чего был переделан в новый храм. В 1929 году церковь была закрыта, а через пять лет ее и вовсе разобрали.
Пелагея Лебединская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В центре Москвы при раскопках найден храм XVI века
В центре Москвы при раскопках найден храм XVI века

Во время работ на Биржевой площади в центре столицы были найдены стены храма. По словам специалистов, они принадлежат к XVI веку.

В центре Москвы археологи обнаружили руины четырех древних церквей
В центре Москвы археологи обнаружили руины четырех древних церквей

В центре Москвы во время проведения строительных работ были обнаружены руины старых зданий. Археологи установили, что они принадлежат четырем древним церквям,

В центре Москвы археологи нашли фундамент торговой галереи XVII века
В центре Москвы археологи нашли фундамент торговой галереи XVII века

Во время архитектурно-археологических исследований под храмом Пророка Ильи московские археологи обнаружили удивительную находку – фрагменты белокаменных стен,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости