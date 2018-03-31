В центре Тулы во время раскопок был обнаружен фундамент Крестовоздвиженской церкви

Во время выкапывания котлована под фонтан строители обнаружили старинный фундамент Крестовоздвиженской церкви. На место обнаружения прибыла группа археологов, которые займутся исследованием данной находки.

В центре города Тула был обнаружен фундамент Крестовоздвиженской церкви 18 века. На место находки приехали археологи, которые продолжили раскопки и изучения древних сооружений и артефактов. На настоящее время уже было найдено множество старинных монет того времени и фрагменты посуды. Раскопки будут продолжаться.

Пелагея Лебединская

Крестовоздвиженская деревянная церковь была воздвигнута еще в 1611 году и простояла до 1696 года, пока не пострадала во время сильного пожара. После храм был вновь восстановлен, но уже в каменном виде и прослужил до 1759 года, после чего был переделан в новый храм. В 1929 году церковь была закрыта, а через пять лет ее и вовсе разобрали.