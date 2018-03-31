Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины

60-летний мужчина пожаловался медикам, что на протяжении 20 лет испытывал проблемы с мочеиспусканием. Хирурги обнаружили у мужчины странный предмет, который напоминал резиновое яйцо.

Медики отметили, что ненормальное образование не удавалось обнаружить в ходе физических осмотров и лабораторных анализов. Найти его удалось только при помощи компьютерной томографии, которая показала предмет в животе пациента. После того, как хирурги его извлекли, они отметили, что «яйцо» было весом в 220 грамм, а размеры составляли 10Х9,5Х7,5 сантиметров. По характеристикам ткани напоминали гладкую, твердую и схожую с резиной массу.

Павел Селивёрстов

Они отмечают, что подобные образования чаще упоминаются в литературе, а не в реальной жизни. Чаще всего они встречались случайно при хирургическом вмешательстве, но не имели столь внушительной массы и размеров. После появления они начинают плавать в теле, в тех местах, которые не ограничивают движение. В последующем образование начинает обрастать подобными тканями и увеличивается в размерах. Медики отмечают, что подобное является следствием нарушения общей работы организма и может указать на другие проблемы.