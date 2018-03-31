Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной

Весной очень часто люди, организм которых ослаблен из-за нехватки витаминов, сталкиваются с обострением многих недугов. Эксперты назвали пять самых серьезных расстройств, обостряющихся в весенний период.

Психические расстройства увеличиваются весной в несколько раз. По мнению экспертов, это связано со сбоем биологических часов, которые пытаются адаптироваться к новому световому и климатическому режиму. Первые симптомы обостренного периода – депрессия, пессимизм, упадок сил, слабость.Дерматологические проблемы также находятся под угрозой обострения в начале весны. Сезонные факторы оказывают влияние на сальные железы, в результате чего происходят сбои в их работе. Кроме того, микроорганизмы в это время года начинают действовать активнее.Гормональный фон подвергается изменениям как весной, так и осенью. Особенно это заметно на первых месяцах весны. Гормоны стресса и половые гормоны начинают функционировать в другом ритме, что оказывает влияние на щитовидную железу. Под прицелом оказывается и поджелудочная железа. Длительные нарушения гормонов могут сильно нарушить работу внутренних органов. Поэтому эксперты советуют не ждать, а идти за помощью к терапевту.По подсчетам врачей, около 100 растений, вызывающих аллергию, начинают зацветать в весеннее время. Тем, у кого есть аллергия на растения и пыль, лучше подготовится к борьбе заранее. Весной такого обострения не миновать.Также в весенний период появляются проблемы с желудком. Чаще всего обострения касаются не диагностированной ранее болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Не исключены гастриты и панкреатиты. После зимнего периода стероидных гормонов становится больше, а слизистая оболочка желудка теряет свои защитные свойства. Проблемы усугубляются неправильной диетой.