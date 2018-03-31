Ученые изобрели высокоэластичный хирургический клей для ран

Новшество получило название МеTro. Клей для ран, который заживляет участки за минуту, по мнению экспертов, одержал успех. На просторы YouTube выложен ролик тестирования. Видео показал канал Science Translational Medicine, где подчеркнуто авторство специалистов из Университета Австралии, который расположен в Сиднее.

Известно, что МеTro имеет белки, которые под влиянием ультрафиолета становятся упругими и стойкими. Исследователи отмечают, что при нанесении на рану, клей обволакивает все нужные места всего за одну минуту. После попадания на рану белки начинают всасываться и восстанавливать поврежденные ткани. Австралийские ученые отмечают, что в дальнейшем новинка сможет заменить операционные металлические скобы и избавить пациентов от швов. Также организменный супер клей поможет и в экстренных ситуациях – к примеру, в автомобильной аварии.Эксперты подчеркивают еще одно преимущество MeTro – эластичный клей отлично служит герметизатором тканей тела, которые все время расширяются или сужаются (легкие, артерии, вены и сердце). Еще положительная сторона разработки в том, что новинку можно использовать в труднодоступных местах.Ученые также уверяют, что клей для ран можно запрограммировать на указанное время рассасывания, чтобы дать возможность более эффективно заживить рану. Клеевая пробка исчезает через несколько часов, но при надобности он может остаться и до нескольких месяцев. Ученые провели множество тестов, начиная легкими и заканчивая артериями. В итоге все тесты были пройдены успешно.