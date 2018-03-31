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| | Ученые создали идеальную диету для пенсионеров

Ученые создали идеальную диету для пенсионеров

Сегодня, 15:17
Канадские диетологи разработали уникальный рацион для людей преклонного возраста. Специалисты уверяют, что эта диета состоит из продуктов, которые исключительно благотворно скажутся на умственных качествах человека и в целом хорошо повлияют на его самочувствие.

Ученые создали идеальную диету для пенсионеров

 

В основе диеты лежит принцип учета всех изменений, которые происходят в процессе старения индивида. Еще одной особенностью диеты является влияние не какой-то отдельный механизм, а на целый комплекс. Если человек будет придерживаться составленного канадскими специалистами меню, у него на 30% снизится риск развития возрастных заболеваний, связанных с когнитивной функцией мозга. Основными компонентами диеты стали ягоды и фрукты из-за содержания в них целого комплекса витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму для оптимальной работы.

При этом диетологи рекомендуют минимизировать мясо в рационе и отдать предпочтение рыбе. Если мясные блюда категорически необходимы, то вместо свинины и говядины лучше выбрать нежирную птицу или кролика. Красное мясо лучше полностью исключить из меню. Диетологи рекомендуют увеличить процент потребления овощей, и в частности бобовых.
Дарья Светозарова
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