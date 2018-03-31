Ученые создали идеальную диету для пенсионеров

Канадские диетологи разработали уникальный рацион для людей преклонного возраста. Специалисты уверяют, что эта диета состоит из продуктов, которые исключительно благотворно скажутся на умственных качествах человека и в целом хорошо повлияют на его самочувствие.

Дарья Светозарова

В основе диеты лежит принцип учета всех изменений, которые происходят в процессе старения индивида. Еще одной особенностью диеты является влияние не какой-то отдельный механизм, а на целый комплекс. Если человек будет придерживаться составленного канадскими специалистами меню, у него на 30% снизится риск развития возрастных заболеваний, связанных с когнитивной функцией мозга. Основными компонентами диеты стали ягоды и фрукты из-за содержания в них целого комплекса витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму для оптимальной работы.При этом диетологи рекомендуют минимизировать мясо в рационе и отдать предпочтение рыбе. Если мясные блюда категорически необходимы, то вместо свинины и говядины лучше выбрать нежирную птицу или кролика. Красное мясо лучше полностью исключить из меню. Диетологи рекомендуют увеличить процент потребления овощей, и в частности бобовых.