Йогурт поможет предотвратить инфаркт

Ученые из университета в Бостоне заявили, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо употреблять две порции йогурта в неделю. В этом случае они могут избежать инфаркта.

Домбровский Сергей

По словам врачей, кисломолочные продукты положительно воздействуют не только на кишечник, но и на сердце человека. Эксперты провели исследование с участием 55 тысяч человек возрастом от 40 до 75 лет. Все испытуемые страдали от повышенного давления и неправильной работы сердца. Участников эксперимента разделили на группы. Одним предложили регулярно употреблять йогурт, а другим придерживаться прежнего рациона. После проведения исследования ученые удивились полученным результатам.Как оказалось, йогурт снижает риск возникновения инфаркта у женщин на 30%, а у мужчин на 20%. Это не единственное благотворное действие данного продукта. Помимо профилактики инфаркта, йогурт уменьшает вероятность операции на сосудах у представительниц прекрасного пола на 16%.