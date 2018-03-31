Йогурт поможет предотвратить инфаркт

По словам врачей, кисломолочные продукты положительно воздействуют не только на кишечник, но и на сердце человека. Эксперты провели исследование с участием 55 тысяч человек возрастом от 40 до 75 лет. Все испытуемые страдали от повышенного давления и неправильной работы сердца. Участников эксперимента разделили на группы. Одним предложили регулярно употреблять йогурт, а другим придерживаться прежнего рациона. После проведения исследования ученые удивились полученным результатам.
Как оказалось, йогурт снижает риск возникновения инфаркта у женщин на 30%, а у мужчин на 20%. Это не единственное благотворное действие данного продукта. Помимо профилактики инфаркта, йогурт уменьшает вероятность операции на сосудах у представительниц прекрасного пола на 16%.
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