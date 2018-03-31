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| | Большой адронный коллайдер "пробудился" после зимней спячки

Большой адронный коллайдер "пробудился" после зимней спячки

Сегодня, 15:02
Через четыре месяца простоя Большой адронный коллайдер снова начал работать. Запуск состоялся сегодня в 13:16 по Москве.

Большой адронный коллайдер "пробудился" после зимней спячки

 

Коллайдер, являющийся мощнейшим ускорителем частиц, снова запущен, спустя четыре месяца бездействия. Он опять ускоряет частицы, 31 марта стартовал седьмой год деятельности крупнейшего научного эксперимента в истории человечества.

Очередной запуск Большого адронного коллайдера является не просто поворотом рубильника, как говорят физики. БАК пятый ускоритель в каскаде, он состоит из большой численности подсистем, действующих синхронизированно. Перед стартом нужно включить питание к 1560 электроцепей и провести десять тысяч тестов.

Еще ряд проверок будет длиться несколько недель, сбор научной информации с БАКа состоится в мае нынешнего года, причем в этом году физики хотят собрать больше данных, чем в 2017 году.
Никита Готский
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