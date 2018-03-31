Большой адронный коллайдер "пробудился" после зимней спячки

Через четыре месяца простоя Большой адронный коллайдер снова начал работать. Запуск состоялся сегодня в 13:16 по Москве.

Никита Готский

Коллайдер, являющийся мощнейшим ускорителем частиц, снова запущен, спустя четыре месяца бездействия. Он опять ускоряет частицы, 31 марта стартовал седьмой год деятельности крупнейшего научного эксперимента в истории человечества.Очередной запуск Большого адронного коллайдера является не просто поворотом рубильника, как говорят физики. БАК пятый ускоритель в каскаде, он состоит из большой численности подсистем, действующих синхронизированно. Перед стартом нужно включить питание к 1560 электроцепей и провести десять тысяч тестов.Еще ряд проверок будет длиться несколько недель, сбор научной информации с БАКа состоится в мае нынешнего года, причем в этом году физики хотят собрать больше данных, чем в 2017 году.