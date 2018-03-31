Осторожно, стресс заразен! Ученые доказали, что люди подвержены влиянию чужих расстройств

Научные сотрудники провели несколько этапов наблюдения на лабораторных мышах. Из определенной группы грызунов предварительно отобрали несколько особей, которых подвергли стрессовым ситуациям.

После этого кандидаты возвратились в свое сообщество. Через некоторое время ученые заметили, что большая часть мышей начали вести себя беспокойно, и отражать поведение подопытных. Это стало достаточно весомой почвой для дальнейшего изучения ситуации. После этого кандидаты возвратились в свое сообщество. Через некоторое время ученые заметили, что большая часть мышей начали вести себя беспокойно, и отражать поведение подопытных. Это стало достаточно весомой почвой для дальнейшего изучения ситуации.

Эксперты сделали вывод, что в структуре мозга мышей, которые подвергались эмоциональным нагрузкам, произошли изменения, поразив структуру нейронов. За счет выделения феромонов, грызуны начали обмениваться сигналами, что свойственно этим особям, как и другим представителям фауны. Так устроена природа, что животные, насекомые и грызуны имеют возможность направлять специфические сигналы о переносимых стрессах, эмоциях и ситуациях. Именно такая особенность есть отличительной чертой между животным миром и людьми.Внимание ученых привлекла та особенность, что аналогичные изменения происходят и в мозге человека. Если в коллективе появляется человек, испытывающий стресс, панику, спустя некоторое время эти эмоции могут полностью заразить других его коллег. Методика, по которой происходит данная реакция, полностью пока не изучена исследователями. Возможно, на подсознательном уровне, нейроны человека также способны выделять подобные излучения, пока точно не утверждено. Среди гипотез специалистов есть и такие, что наряду со стрессом человек способен заразить общество и положительным настроением. Это свидетельствует о том, что процесс подвержения нейронов к нагрузке вполне может быть обратимым.Учитывая такую уникальную способность мозга человека, подвергаться стрессам и тревогам нежелательно вообще. А если это и происходит, то самому нужно вести контроль за состоянием настроения, не выплескивать стресс на других людей. Нужно просто помнить, что это подобно респираторной инфекции, от которой защититься тяжело, но возможно полностью вылечить. В пример доказательства, ученые привели несколько обстоятельств, когда стресс одного человека полностью мог парализовать деятельность нескольких десятков людей, находящихся рядом. Состояние всеобщей паники, которое весьма реально может наступить, как результат цепной реакции на массовый стресс, при бесконтрольном режиме способен нанести вполне разные последствия, вплоть до необратимых.