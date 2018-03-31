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| | Кометы помогут понять происхождение Солнечной системы

Кометы помогут понять происхождение Солнечной системы

Сегодня, 14:16
В рамках миссии «Звездная пыль», организованной американским агентством NASA, специалисты проанализировали состав пыли кометы, которая помогла им лучше понять процесс происхождения Солнечной системы. Однако для получения более детальной информации ученым понадобится большее количество образцов комет.

Кометы помогут понять происхождение Солнечной системы

 

Исследователи впервые получили возможность узнать больше о зарождении и создании Солнечной системы, подвергнув детальному анализу образец пыли с хвоста кометы под названием Wild 2. Она принадлежит к периоду формирования Солнечной системы, и способна помочь разгадать загадки ее ранней истории.

Кроме того, ученые, занимающиеся прнимущественно кометами и астероидами, смогли прийти к некоторым правдоподобным выводам, касающимся протосолярного диска газа и пыли, из которого впоследствии возникла Солнечная система.
Пойда Анна
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