Кометы помогут понять происхождение Солнечной системы

Исследователи впервые получили возможность узнать больше о зарождении и создании Солнечной системы, подвергнув детальному анализу образец пыли с хвоста кометы под названием Wild 2. Она принадлежит к периоду формирования Солнечной системы, и способна помочь разгадать загадки ее ранней истории.
Кроме того, ученые, занимающиеся прнимущественно кометами и астероидами, смогли прийти к некоторым правдоподобным выводам, касающимся протосолярного диска газа и пыли, из которого впоследствии возникла Солнечная система.
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