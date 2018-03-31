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| | В Англии жителей Корнуолла поразил мерцающий корабль пришельцев

В Англии жителей Корнуолла поразил мерцающий корабль пришельцев

Сегодня, 16:00
В социальных сетях продолжает набирать популярность видеоролик, на котором случайные очевидцы засняли необычный летающий объект, сохраняющий свою структуру лишь в очертаниях, поддерживая внутреннюю пустоту.

В Англии жителей Корнуолла поразил мерцающий корабль пришельцев

 

В сети микроблогов Twitter серфингист Кифер Кришнан опубликовал видеозапись, снятую на пляже в Корнуолле, когда он занимался плаванием. Благодаря водонепроницаемой камере, которую использовал серфингист, ему удалось снять странный объект чёрного цвета, парящий в воздухе. Увиденный НЛО был похож на пустую сферу, вокруг которой переплетались необъяснимые сгустки энергии. Многие пользователи поддержали уверенность серфера в том, что он стал свидетелем взлёта космического корабля.

 

Заметим, многие пользователи предположили, что увиденное является просто стаей птиц, или летучих мышей, которые синхронно взлетали в небо, образуя «живой сгусток», однако, подобные предположения были раскритикованы скептиками, которые заметили, что время от времени тёмные сгустки в очертаниях объекта попросту пропадали из виду. Некоторые и вовсе сочли объект обычной каплей воды на объективе.
Александр Вест
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