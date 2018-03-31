На Гавайях зафиксировали таинственный "алмазный" НЛО

В горах на Гавайях уфологи увидели "алмазный" НЛО. Таинственный объект пролетал над возвышенностью Халейва.

Никита Готский

Как говорят свидетели, НЛО напоминал ромб, над знаменитым курортным островом он находился 20 марта. Внеземной объект некоторое время зависал над вершинами местных гор, он имел наклоненный вид, в связи с чем напоминал алмаз или бриллиант.По твердому убеждению уфологов, неизвестный летающий объект является звездолетом представителей внеземных цивилизаций. Так же считают и конспирологи, которые уверяют, что американское правительство в очередной раз пытается скрыть об мирового общества существование инопланетян.