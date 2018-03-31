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| | В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа

В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа

Сегодня, 13:04
Сегодня, 31 марта, население Земли сможет увидеть один из признаков, свидетельствующих о наступлении конца света и втором пришествии Христа. Им окажется появление на небосклоне голубой Луны.

В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа

 

К этому выводу пришли сторонники теории заговора, которые сопоставили движение Луны по небу и события, описанные в библейских пророчествах. Веру некоторых теоретиков также подкрепляет тот факт, что необычное небесное явление должно появиться непосредственно перед наступлением пасхального воскресенья, тем самым подтвердив прогноз о втором пришествии сына Божьего, который заберет души праведников в рай, а грешников ниспошлет в ад.

Кроме того, некоторые провидцы связывают появление голубой Луны с началом Третьей мировой войны, которая не оставит шанса на выживание практически никому, приведя таким образом в действие пророчество о наступлении Армагедона.
Пойда Анна
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