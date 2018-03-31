Ученые обнаружили жизнь на Венере

Группа исследователей из Университета Висконсина-Мэдисона во главе Санджая Лимая выяснили, что на Венере обитали различные микроорганизмы и не только. Эксперты предположили, что ранее планета имела обитаемый климат. Ученые отметили, что некоторые микроорганизмы попали на Землю именно с Венеры.

Лимай считает, что Венера в течение 2 млрд лет подвергалась эволюции, поэтому мы и не может знать о существовании живых организмов на этой планете. Эксперт уверен, что Венера была нишей для жизнедеятельности.Известно, что группа специалистов решила провести эксперимент по выявлению жизни на соседней планете. В 1962-ом году и 1978-ом наблюдать за Венерой отправили космические зонды. По полученным данным можно предположить, что в средней части венерианских высот температура поверхности достигает 450 градусов Цельсия. Помимо температуры, ученым удалось выявить нечто более интересное – в облаках планеты обнаружены порой темные, эпизоотические серые пятна. Ученые заявили, что пятнам свойственно менять форму и контраст.В конечном итоге группа экспертов выявила, что темные облакообразные пятна имеют почти те же размеры, что и бактерии, которые населяют Землю. Ученые отмечают, что космический аппарат не имеет фикции распознавать предметы органической или неорганической природы. Лимай заявил, что для самого точного анализа, группе специалистов нужно будет лично полететь на Венеру и собрать все необходимые данные.