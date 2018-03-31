Учёные поведали об усилении героиновой эпидемии в США

После проведения ряда статистических исследований специалисты американских служб здравоохранения сообщили о том, что в США популярность опиатов неуклонно возрастает, а увлечение героином переросло в настоящую эпидемию.

Александр Вест

Согласно официальной статистике, в США два года назад смертность населения от употребления опиатов увеличилась примерно на треть. Эксперты сообщили о том, что основной причиной смертности американского населения является употребление синтетических веществ, а не опиатов. Специалисты заметили, что свыше 30% случаев смертей среди наркоманов было вызвано употреблением таких веществ, как фентанил. Также высока смертность от передозировки опиатами.Эксперты, представляющие американские Центры по контролю и профилактике заболеваний, заявили о том, что в борьбе с данной эпидемией США требуется чёткая стратегия борьбы с употреблением данного рода веществ. Некоторые специалисты утверждают, подобная статистика смертности в США обусловлена практически бесконтрольным распространением обезболивающих на базе опиатов и оксикодона.