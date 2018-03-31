Канадские ученые нашли ответ на «загадку» курицы и яйца

Группа ученых-биологов из Канады провела ряд исследований, посвященных разгадке тайны курицы и яйца, которая волновала их на протяжении довольно долгого времени. Однако недавно они смогли понять, как цыпленок выбирается из яйца, которое достаточно прочное и способно выдержать тройную массу тела курицы.

Пойда Анна

По мнению специалистов, яичная скорлупа разделяется на три слоя наноструктур, отличающиеся различными уровнями прочности, эластичности и других механических свойств, при этом данные структуры изменяются параллельно увеличению размера и массы зародыша. На тот момент, когда цыпленок готов выйти из яйца эти структуры теряют свою прочность настолько, что разбить скорлупу не составляет для него большой сложности.Этот вопрос волновал людей даже во времена античности, поскольку даже самый слабый детеныш обладал достаточной силой, дабы расколоть скорлупу яйца изнутри, тогда как оно могло выдержать вес различных крупных птиц.