Учёные рассказали, как справляться со стыдом

Люди, регулярно испытывающие стыд или склонные к этому чувству, справляются с ним, как подсказывает интуиция. Учёные рассказали, как нужно действовать на самом деле.

Учёные провели два эксперимента со студентами. В первом эксперименте 107 студентов разделили на две группы. Одной задавали опросы о том, как бы они себя чувствовали на приёме у врача-венеролога, где задаются личные вопросы, и как бы они хотели, чтобы врач с ними общался. Другой группе задали те же вопросы в обратном порядке, акцентируя внимание на том, что врач о них (пациентах) подумает. Люди, склонные испытывать стыд чаще, признались, что хотели бы общаться с венерологом так, чтобы не быть «униженными» в его глазах.Другой эксперимент с 220 студентами предлагал им оставить отзыв о средстве от метеоризма: одна группы читала текст про саму проблему с подробностями, другая – про проблему с точки зрения наблюдателя, которому известны нюансы болезни. Готовность купить средство выразил те, кто читал текст, предполагающий решение проблемы, а не высмеивание.

Елизавета Трюфель

Так учёные определили, что справиться со стыдом можно, абстрагируясь от себя. То есть нужно представить, что не являешься собой, и чем более нейтральным человеком для себя получится стать, тем быстрее чувство стыда пропадёт, потому что человеку на самом деле мнение абсолютно чужих людей неважно.