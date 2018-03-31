Ученые: Потребление фруктовых соков и газировки вызывает риск преждевременной смерти

Часто употребление фруктовых соков и газированных напитков способствует появлению риска преждевременной кончины у лиц старше 45 лет. Так считают ученые из североамериканского континента.





Никита Готский

Специалисты провели опыт, пригласив 30 000 респондентов. Ученые оценили уровень потребления соков и лимонадов с большим содержанием глюкозы. Эксперимент продолжался в течение шести лет, если кто из добровольцев умирал в это время, то определялась вероятная причин на его смерти.Как показал результат исследования, те люди, выпивавшие более одного литра газировки в день, умирали в два раза чаще от ишемичного недуга в сравнении с теми, кто пил меньше 30 миллилитров напитков в сутки. Продукты с содержанием сахарозы не способствовали увеличению риска ранней смерти у людей.