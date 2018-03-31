Ученые обнаружили в США пиратскую могилу Сэма Блэка

Ученые США нашли братскую могилу пирата Сэма Блэка, в которой 300 лет назад был похоронен экипаж «Беллами». Археологи извлекли останки ста тел.

Сэма Блэка или «Черного Сэма» называют самым успешным пиратом за всю историю. За свою «пиратскую» карьеру Сэму удалось взять 53 корабля. Его разграбленная добыча оценена в 130 млн долларов. 1717 год стал роковым для команды «Черного Сэма». Пираты судна «Беллами» затонули около Кейп-Кода, после того, как захватили около 4,5 тонн серебра и золота. Только двум членам экипажа из 146 удалось спастись. Археологами при раскопках были обнаружены человеческие останки среди камней и песка. В феврале ученые думали, что нашли останки самого капитана Сэма Блэка во время раскопок Уйда. Теперь ДНК пирата могут сравнить с его потомками.Большинство данных о «Черном Сэме» известно из историй выжившего члена экипажа Томаса Дэвиса, плотника пиратского корабля. Например, плотник рассказал о популярности капитана у женщин и о том, что Сэм не носил белый напудренный парик.