Ученые обнаружили в США пиратскую могилу Сэма Блэка

Сэма Блэка или «Черного Сэма» называют самым успешным пиратом за всю историю. За свою «пиратскую» карьеру Сэму удалось взять 53 корабля. Его разграбленная добыча оценена в 130 млн долларов. 1717 год стал роковым для команды «Черного Сэма». Пираты судна «Беллами» затонули около Кейп-Кода, после того, как захватили около 4,5 тонн серебра и золота. Только двум членам экипажа из 146 удалось спастись. Археологами при раскопках были обнаружены человеческие останки среди камней и песка. В феврале ученые думали, что нашли останки самого капитана Сэма Блэка во время раскопок Уйда. Теперь ДНК пирата могут сравнить с его потомками.
Большинство данных о «Черном Сэме» известно из историй выжившего члена экипажа Томаса Дэвиса, плотника пиратского корабля. Например, плотник рассказал о популярности капитана у женщин и о том, что Сэм не носил белый напудренный парик.
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