Астрологи: новая смертоносная звезда-убийца направляется в сторону нашей планеты

Астрологи: новая смертоносная звезда-убийца направляется в сторону нашей планетыСегодня, 12:18
Произведя расчёты, эксперты пришли к выводам, что звезда движется в сторону Солнечной системы. Свой путь звезда-карлик преодолеет за 64 световых года и пролетит на расстоянии 1 светового года от Земли, как предполагали ранее. Новые исследования, при помощи современнейшей модели телескопа гласят, что звезда пролетит намного ближе и, войдя в Солнечную систему, затронет космическое облако, состоящее из миллионов комет.
Земляне же смогут не только полюбоваться на звезду, которая будет видна, соответствуя размеру Венеры, но и пострадают от многочисленных метеорических дождей, вызванных Глизе 710.
Всё же учёные успокаивают человечество тем, что катастрофа произойдёт через 165 миллионов лет.
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