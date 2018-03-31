Астрологи: новая смертоносная звезда-убийца направляется в сторону нашей планеты

В новых исследованиях астрономы обнаружили, что смертоносная звезда-убийца направляется в сторону нашей планеты. Учёным известна точная дата катастрофы.

Исследователи недавно нашли новую звезду-карлик, которая получила имя Глизе 710 в честь известного астронома Вильгельма Глизе. Обнаруженный объект относиться к типу оранжевых звёзд карликов, которые сами по себе не представляю для нас угрозы, ввиду большого расстояния. Глизе 710 удивила специалистов скоростью движения.Произведя расчёты, эксперты пришли к выводам, что звезда движется в сторону Солнечной системы. Свой путь звезда-карлик преодолеет за 64 световых года и пролетит на расстоянии 1 светового года от Земли, как предполагали ранее. Новые исследования, при помощи современнейшей модели телескопа гласят, что звезда пролетит намного ближе и, войдя в Солнечную систему, затронет космическое облако, состоящее из миллионов комет.Земляне же смогут не только полюбоваться на звезду, которая будет видна, соответствуя размеру Венеры, но и пострадают от многочисленных метеорических дождей, вызванных Глизе 710.Всё же учёные успокаивают человечество тем, что катастрофа произойдёт через 165 миллионов лет.