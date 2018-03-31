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| | Учёные поведали о влиянии оптимизма на сердечную мышцу

Учёные поведали о влиянии оптимизма на сердечную мышцу

Сегодня, 11:00
Американские специалисты провели исследование, которое показало, что люди, придерживающиеся оптимистичного образа мышления, гораздо реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем пессимисты.

Учёные поведали о влиянии оптимизма на сердечную мышцу

 

В своём исследовании американские учёные тщательно обработали медицинские данные около 5 тысяч жителей США латиноамериканского происхождения, которые были признаны наиболее уязвимыми из-за недоступности большого количества испаноязычных врачей. Опираясь на показатели давления и веса, а также уровня глюкозы в крови и общей подвижности, выбранных добровольцев разделили на несколько подгрупп. Для определения уровня оптимизма специалисты использовали специальный тест.

Согласно результатам исследования, среди оптимистов было выявлено меньшее количество людей с заболеваниями сердечной мышцы, чем среди людей, придерживающихся пессимистичного образа мышления. Учёным удалось выявить явную зависимость данных параметров, однако, причины такой взаимосвязи всё ещё остаются нераскрытыми.
Александр Вест
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