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| | Ученые рассказали об опасности мороженого для сердца

Ученые рассказали об опасности мороженого для сердца

Сегодня, 10:15
Ученые американского Университета Августа в Джорджии сообщили, что молочный коктейль из мороженого и взбитых сливок может негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе. Такой коктейль способен превращать эритроциты в опасные клетки, наносящие ущерб кровеносным сосудам.

Ученые рассказали об опасности мороженого для сердца

 

После употребления молочного напитка примерно через четыре часа сосуды перестают нормально функционировать. Ученые утверждают, что краткосрочный негативный эффект жирных продуктов на организм человека может перерасти в постоянное недомогание. Человек, употребивший молочный коктейль, будет чувствовать себя намного хуже, чем год назад, когда ел тот же десерт.

Специалисты обнаружили некую особенность: продукты, в составе которых есть обезжиренное молоко, не оказывают негативного влияния на сосуды, даже если их калорийность такая же, как у аналогичного продукта с обычным молоком. Жирные продукты способствуют снижению кислорода в организме, что влияет на работу кровеносных сосудов. Процесс снижения активности кислорода приводит к покрытию кровяных телец «шипами».

Специалисты рекомендуют снижать негативное воздействие калорий на организм с помощью аэробики. Кроме того, медики советуют планировать свой дневной рацион с не более 35% жиров, при этом во второй половине дня количество жирных продуктов должно быть меньше.
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