Ученые синтезировали в одной наночастице восемь элементов

В соответствии с результатами последних тестовых испытаний, упомянутые металлы теперь без помех начинают взаимодействовать друг с другом, при этом равномерно распределяясь по периметру частиц. Этот метод базируется на так называемом тепловом шоке, который правоцирует нагревание солевого раствора определенных металлов, достигающего рекордной отметки в две тысячи градусов Цельсия. Но этот процесс носит кратковременный эффект, так как за быстрым нагревом следует резкое охлаждение.
Во время работы специалисты задействуют особую подложку, в составе которой преобладают углеродные нановолокна. В свою очередь, нагрев возможен исключительно на скорости 100 тысяч градусов в секунду на период 55 миллисекунд.
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