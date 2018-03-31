Ученые синтезировали в одной наночастице восемь элементов

Ученые из Мэрилендского университета провели ряд исследований, в ходе которых им удалось разработать методику по сборке нескольких элементов в наночастице. Благодаря этому открытию они смогут синтезировать восемь элементов, которые ранее не смешивались.

Пойда Анна

В соответствии с результатами последних тестовых испытаний, упомянутые металлы теперь без помех начинают взаимодействовать друг с другом, при этом равномерно распределяясь по периметру частиц. Этот метод базируется на так называемом тепловом шоке, который правоцирует нагревание солевого раствора определенных металлов, достигающего рекордной отметки в две тысячи градусов Цельсия. Но этот процесс носит кратковременный эффект, так как за быстрым нагревом следует резкое охлаждение.Во время работы специалисты задействуют особую подложку, в составе которой преобладают углеродные нановолокна. В свою очередь, нагрев возможен исключительно на скорости 100 тысяч градусов в секунду на период 55 миллисекунд.