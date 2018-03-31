Обтекатель ракеты SpaceX на большой скорости влетел в воду

Известная компания по новейшим технологиям SpaceX потерпела фиаско. Глава учреждения сообщил, что обтекатель ракеты Falcon 9 разбился вдребезги о воду. Информация опубликована в Twitter на официальной странице Илона Маска.

Специалисты уверены, что причиной послужило то, что в разработке не раскрылось парашютирующее крыло. С его помощью ракета-носитель должна была спокойно приземлиться на поверхность. Эксперты намерены совершать новые испытания, которые устранят недочеты экспериментов.Отметим, что ракету запустили вчера около 07:13 по Западному времени США (17:13 по мск). Известно, что в одно время с запуском ракеты-носителя на орбиту вывели 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. Илон Маск ранее сообщал о том, что в компании SpaceX испытали самый тяговооруженный по всему миру двигатель Raptor.