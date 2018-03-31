Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит «Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе Motorola готовится праздновать 45-летие с момента первого звонка Незаконные перепланировки мешали эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» Ксения Собчак возьмёт на работу помощника, смотревшего фильм «Дьявол носит Prada» Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Фёдора из "Простоквашино" Страну не спасти: Бузова решила "выпустить зверя" на телевидение В США украли надгробный камень с могилы инопланетянина Дану Борисову заподозрили в пиаре и заработке на суде за дочь Российский космонавт показал последствия засухи на Енисее Сергей Шнуров анонсировал масштабный концерт в Петербурге
| | Учёные выяснили, как инсульт влияет на организм человека

Учёные выяснили, как инсульт влияет на организм человека

Сегодня, 09:10
Согласно данным учёных, острое нарушение в кровообращении головного мозга имеет пагубное влияние не только в физическом плане. Также люди, перенёсшие инсульт, в целом испытывают трудности при дальнейшей жизнедеятельности.

Учёные выяснили, как инсульт влияет на организм человека

 

Американские учёные провели исследования среди перенёсших инсульт людей. Они отобрали 1195 добровольцев, которые должны были пройти анкетирование и сообщить о своем физическом самочувствии и своей удовлетворённости жизнью. Главный акцент делался на наличие у опрашиваемых депрессии, общей усталости или проблем со сном.

Многие из опрашиваемых не могли заполнить анкеты самостоятельно из-за перенесённого инсульта менее 100 дней до опроса. Им оказывали помощь родственники. Как учёные и предполагали, главная проблема заключалась в ограниченных физических функциях. Другим фактором являлось то, что 58% опрошенных чувствуют себя менее комфортно, чем люди, не перенесшие инсульт. Они обеспокоены тем, что не могут принимать участие в жизни общества на уровне среднестатистического человека.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Учёные рассказали, что происходит с мозгом ребёнка после инсульта
Учёные рассказали, что происходит с мозгом ребёнка после инсульта

Американские специалисты выяснили, что головной мозг младенца после инсульта способен подстраивать свои отделы для генерации речи, обходя повреждённые участки

Депрессия у женщин может вызвать инсульт - ученые
Депрессия у женщин может вызвать инсульт - ученые

Американские ученые провели исследования, в ходе которых была обнаружена связь между состоянием депрессии у женщин и возникновением инсульта. Немалую роль при

Ученые выяснили, что инсульт значительно ускоряет старение мозга
Ученые выяснили, что инсульт значительно ускоряет старение мозга

После инсульта головной мозг резко стареет в среднем на восемь лет. К таким неутешительным выводам в ходе эксперимента с добровольцами пришли научные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости