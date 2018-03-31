Учёные выяснили, как инсульт влияет на организм человека

Согласно данным учёных, острое нарушение в кровообращении головного мозга имеет пагубное влияние не только в физическом плане. Также люди, перенёсшие инсульт, в целом испытывают трудности при дальнейшей жизнедеятельности.

Американские учёные провели исследования среди перенёсших инсульт людей. Они отобрали 1195 добровольцев, которые должны были пройти анкетирование и сообщить о своем физическом самочувствии и своей удовлетворённости жизнью. Главный акцент делался на наличие у опрашиваемых депрессии, общей усталости или проблем со сном.Многие из опрашиваемых не могли заполнить анкеты самостоятельно из-за перенесённого инсульта менее 100 дней до опроса. Им оказывали помощь родственники. Как учёные и предполагали, главная проблема заключалась в ограниченных физических функциях. Другим фактором являлось то, что 58% опрошенных чувствуют себя менее комфортно, чем люди, не перенесшие инсульт. Они обеспокоены тем, что не могут принимать участие в жизни общества на уровне среднестатистического человека.