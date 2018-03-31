Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Фёдора из "Простоквашино" Страну не спасти: Бузова решила "выпустить зверя" на телевидение В США украли надгробный камень с могилы инопланетянина Дану Борисову заподозрили в пиаре и заработке на суде за дочь Российский космонавт показал последствия засухи на Енисее Сергей Шнуров анонсировал масштабный концерт в Петербурге Появилось новое обновление Android Oreo для Samsung Galaxy Note 8 Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО «Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации
| | Более 500 древних артефактов нашли археологи в Китае

Более 500 древних артефактов нашли археологи в Китае

Сегодня, 08:37
В Китае в районе древних руин Хунхэ археологам удалось обнаружить множество древних артефактов, возраст которых составляет примерно 4 тысячи лет. Найденные предметы позволили учёным больше узнать о быте людей, живших ранее на территории Китая.

Более 500 древних артефактов нашли археологи в Китае

 

Специалисты в области археологии занимались раскопками, проводимыми вдоль реки Нэньцзян в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Археологам удалось обнаружить множественные сосуды и кувшины, сделанные из камня и кости, а также различные орудия труда, глиняную посуду и некоторые другие вещи, общее количество которых составило примерно 500 единиц. Обследовав обнаруженные находки, учёные убедились в том, что возраст некоторых экспонатов превышает 4 тысячи лет.

Найденные гробницы, содержащие множество древних артефактов, были найдены после раскопок, проводимых в данной местности с 2004 года. По словам учёных, обнаруженные артефакты раскрывают многие детали относительно быта гоминидов, жившие раньше на территории современного Китая.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В северо-западе Китая археологи нашли стоянку древних людей
В северо-западе Китая археологи нашли стоянку древних людей

Сегодня китайские археологи нашли стоянку древних людей на северо-западе страны. По словам учёных, возраст пещеры составляет более 10 тыс. лет.

В Дагестане найдены артефакты возрастом 400 тысяч лет
В Дагестане найдены артефакты возрастом 400 тысяч лет

[thumb=left]http://www.vladtime.ru/uploads/posts/2017-10/1507716400_150762457159dc867b2281a0.46801185.jpg[/thumbНа юго-востоке Дагестана во время раскопок

В районе сооружения Керченского моста найдены тысячи древних артефактов
В районе сооружения Керченского моста найдены тысячи древних артефактов

За три года строительства Крымского моста на территории объекта нашли более миллиона древних артефактов. Сейчас находки активно изучают ученые.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости