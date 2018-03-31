Более 500 древних артефактов нашли археологи в Китае

В Китае в районе древних руин Хунхэ археологам удалось обнаружить множество древних артефактов, возраст которых составляет примерно 4 тысячи лет. Найденные предметы позволили учёным больше узнать о быте людей, живших ранее на территории Китая.

Александр Вест

Специалисты в области археологии занимались раскопками, проводимыми вдоль реки Нэньцзян в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Археологам удалось обнаружить множественные сосуды и кувшины, сделанные из камня и кости, а также различные орудия труда, глиняную посуду и некоторые другие вещи, общее количество которых составило примерно 500 единиц. Обследовав обнаруженные находки, учёные убедились в том, что возраст некоторых экспонатов превышает 4 тысячи лет.Найденные гробницы, содержащие множество древних артефактов, были найдены после раскопок, проводимых в данной местности с 2004 года. По словам учёных, обнаруженные артефакты раскрывают многие детали относительно быта гоминидов, жившие раньше на территории современного Китая.