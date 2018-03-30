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Ученые продемонстрировали «смерть» далекой звезды и ударную волну сверхновой

Сегодня, 21:55
Ученые смогли разгадать секрет мистических кратковременных вспышек светила. Вспышки исходили от «умирающей» звезды, отдающей свою энергию сверхновой. Астрофизики запечатлели это удивительное событие на видео и выложили в интернет.

Ученые продемонстрировали «смерть» далекой звезды и ударную волну сверхновой

 

Астрономам из NASA удалось обнаружить этот необычный процесс с помощью аппарата под названием «Кеплер». Специалисты назвали данное явление Fast-Evolving Luminous Transient (FELT).

Они объяснили, что колеблющееся свечение вызвано прохождением ударной волны сверхновой через вещество, которое выбросила звезда-прародитель. Данные исследования были обнародованы изданием Nature Astronomy.

 

Астрофизики разделяют вспышки сверхновых на две группы. К первой отнесли огромных красных сверхгигантов, а во второй – белых карликов. Ученые отметили, что незадолго до смерти звезда выбрасывает «кокон» в окружающую среду. «Кокон» появляется из внешней оболочки «прародителя» в бинарной системе.
Татьяна Преображенская
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