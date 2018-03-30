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| | Мозги обезьян начали работать синхронно после наблюдения друг за другом

Мозги обезьян начали работать синхронно после наблюдения друг за другом

Сегодня, 21:38
Ученые из США проследили з тем, как после длительного наблюдения обезьян друг за другом, их мозговая активность синхронизировалась. Такие формы обучения, как наблюдения и имитация, доступны и людям.

Мозги обезьян начали работать синхронно после наблюдения друг за другом

 

Специалисты из США изучали поведение обезьян и выяснили, что после того, как приматы длительно понаблюдают друг за другой, активность их мозга синхронизируется. Имитация и наблюдение – это те две основные формы обучения, которые доступны социальным животным, в том числе обезьянам и людям. Во время того, как детеныш наблюдает за поведением матери, в его мозгу активизируются зеркальные нейроны, и потом он способен воспроизвести движения матери самостоятельно.

В исследовании американских ученых приняли участи две обезьяны, обе они сидели в креслах, одно из которых было неподвижно, а второе было запрограммировано двигаться к тарелке с виноградом, где обезьяна получала угощение. Активность мозга каждого испытуемого животного была измерена специальными приборами.

Как выяснилось, на синхронизацию мозга обезьян влияет то, какое место в иерархии занимает обезьяна в движущемся кресле – чем место в иерархии выше, тем больше синхронизация. Также способствует синхронизации расстояние между обезьянами – наивысшая точка синхронизации была зафиксирована тогда, когда одна обезьяна была на расстоянии вытянутой руки от второй.

Ранее специалисты выяснили, что мужчины могут чувствовать боль своих партнерш, с которыми они состоят в отношениях, когда они держат их за руку.
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