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| | Ученые воссоздали внешний облик кроманьонца с шишкой на лбу

Ученые воссоздали внешний облик кроманьонца с шишкой на лбу

Сегодня, 21:17
По словам ученых, лицо кроманьонца Cro-Magnon 1 было покрыто шишками, особенно крупная опухоль находилась на лбу. Доброкачественные образования стали последствиями генетического заболевания – нейрофиброматоза.

Ученые воссоздали внешний облик кроманьонца с шишкой на лбу

 

Останки Cro-Magnon 1 обнаружили в 1868 году во Франции. Кроманьонец жил на Земле 28 тысяч лет назад до нашей эры. Он умер в возрасте 50 лет. В честь 150-летнего юбилея нахождения останков ученые провели обследование с применением магнитно-резонансного томографа. По словам медиков, кроманьонец страдал серьезными генетическим недугом. В результате на его лице выросли многочисленные опухоли, особенно большая шишка находилась на лбу.

По словам исследователей, речь идет не об онкологической болезни. Образования на теле Cro-Magnon 1 носили доброкачественный характер. Сейчас этот недуг называют нейрофиброматозом. Он возникает из-за нарушений в работе организма, передающихся по наследству. Благодаря новейшим технологиям антропологам удалось воссоздать внешний облик кроманьонца.
Домбровский Сергей
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