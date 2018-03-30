Ученые воссоздали внешний облик кроманьонца с шишкой на лбу

По словам ученых, лицо кроманьонца Cro-Magnon 1 было покрыто шишками, особенно крупная опухоль находилась на лбу. Доброкачественные образования стали последствиями генетического заболевания – нейрофиброматоза.

Домбровский Сергей

Останки Cro-Magnon 1 обнаружили в 1868 году во Франции. Кроманьонец жил на Земле 28 тысяч лет назад до нашей эры. Он умер в возрасте 50 лет. В честь 150-летнего юбилея нахождения останков ученые провели обследование с применением магнитно-резонансного томографа. По словам медиков, кроманьонец страдал серьезными генетическим недугом. В результате на его лице выросли многочисленные опухоли, особенно большая шишка находилась на лбу.По словам исследователей, речь идет не об онкологической болезни. Образования на теле Cro-Magnon 1 носили доброкачественный характер. Сейчас этот недуг называют нейрофиброматозом. Он возникает из-за нарушений в работе организма, передающихся по наследству. Благодаря новейшим технологиям антропологам удалось воссоздать внешний облик кроманьонца.