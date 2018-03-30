Ученые NASA создали компьютерную модель - копию тающей снежинки

По словам специалистов, если наблюдать за метелицей через радар, то можно обнаружить яркую полосу. Она появляется в месте массового таяния снежинок. Физики ведут активные споры о причинах данного явления. Снежинки, песчаные бури, человеческий мозг представляют собой сложную структуру. Несмотря на это, всё вышеперечисленное можно представить в виде достаточно простой математической формулы. Лед взаимодействует с радиоволнами по-разному, поэтому в радарах появляются помехи.
Дабы избавиться от споров, сотрудники NASA создали компьютерную модель снежинки. Она в мельчайших подробностях описывает процесс таяния льда. Это помогает имитировать движение жидкости по искривленным поверхностям. В результате ученые могут наблюдать за взаимодействием талой и замороженной воды. Ученые полагают, что подобные модели раскроют секрет наличия помех в радарах от различного вида снега.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях