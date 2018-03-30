Ученые NASA создали компьютерную модель - копию тающей снежинки

Сотрудники космического агентства NASA разработали математическую модель, имитирующую таящую снежинку. Затем ученые воспроизвели данный процесс на компьютере.

Домбровский Сергей

По словам специалистов, если наблюдать за метелицей через радар, то можно обнаружить яркую полосу. Она появляется в месте массового таяния снежинок. Физики ведут активные споры о причинах данного явления. Снежинки, песчаные бури, человеческий мозг представляют собой сложную структуру. Несмотря на это, всё вышеперечисленное можно представить в виде достаточно простой математической формулы. Лед взаимодействует с радиоволнами по-разному, поэтому в радарах появляются помехи.Дабы избавиться от споров, сотрудники NASA создали компьютерную модель снежинки. Она в мельчайших подробностях описывает процесс таяния льда. Это помогает имитировать движение жидкости по искривленным поверхностям. В результате ученые могут наблюдать за взаимодействием талой и замороженной воды. Ученые полагают, что подобные модели раскроют секрет наличия помех в радарах от различного вида снега.