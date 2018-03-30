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| | Астрономы обнаружили в соседней галактике редкую сверхскоростную звезду

Астрономы обнаружили в соседней галактике редкую сверхскоростную звезду

Сегодня, 20:06
Астрономы заметили в Малом Магеллановом Облаке редкого сверхбыстрого желтого сверхгиганта. Это первая известная подобная звезда, и всего вторая, найденная вне нашей галактики. Редчайшее светило обнаружили американские ученые во главе с Кэтрин Нойген Обсерватории Лоуэлла.

Астрономы обнаружили в соседней галактике редкую сверхскоростную звезду

 

В космическом пространстве эти звезды движутся с головокружительной скоростью. Всего 20 из них ученые хоть раз наблюдали. Всего в Млечном Пути таких может быть около тысячи. Чтобы понять насколько они редки, нужно иметь представление об общем количестве звезд в нашей галактике. На просторах млечного пути насчитывается от двухсот до четырехсот миллиардов звезд.

Раньше созерцатели космоса смогли заметить лишь одну звезды. Светило J01020100-7122208 стало лишь вторым. Малое Магелланово Облако является галактикой-спутником Млечного Пути. Сверхскоростную звезду ученые смогли зафиксировать посредством четырехметрового телескопа Blanco и 6,5-метрового прибора Magellan. J01020100-7122208относится к классу желтый гигант. К нему же принадлежат такие звезды как Полярная и Канопус. Это переходная стадия на пути к превращению в красного гиганта. Он очень непродолжительный и длится всего десять тысяч лет, что всего секунда по сравнению с миллиардами лет, которые живут светила. Ученые считают, что J01020100-7122208 прежде была частью двойной системы, а потом ее соседка стала сверхновой. Взорвавшись она отшвырнула свою товарку так далеко, что желтый гигант долетела до Малого Магелланова Облака в рекордно короткие сроки.
Дарья Светозарова
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