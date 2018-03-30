Дроны создали трехмерную карту активного вулкана

Вулканологи использовали для построения трехмерной карты извергающегося вулкана дроны с температурными сенсорами. Ученые провели изменения вулкана Стромболи, находящегося в Италии.

Вулканологи использовали для создания трехмерной карты вулканического извержения Стромболи из Италии дронов с температурными сенсорами. Также для создания карты были применены особые технологии анализа фотографий, сделанных с воздуха, и показателей температурных датчиков. В представленной карте желтые участки – это наиболее горячие участки вулкана, а фиолетовые – самые холодные.

Для современной геологии дроны являются незаменимыми помощниками - с их помощью создаются цифровые карты земной поверхности, которые, свою очередь, играют большую роль в поиске полезных ископаемых и оценке природных явлений. Из-за того, что во время извержения вокруг вулкана поднимается температура, смертельная для человека, а также происходят выбросы пепла и лавы, проследить за этим процессом вблизи не представлялось возможным продолжительное время. Управляемые беспилотники смогли решить эту проблему довольно просто.