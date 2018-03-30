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| | Диетологи рассказали, как легко избавиться от чувства голода

Диетологи рассказали, как легко избавиться от чувства голода

Сегодня, 19:50
Специалисты поделились несколькими методами обмана чувства голода. Советы разработаны для людей, которые пытаются сбросить лишние килограммы при помощи диеты, но не могут избавиться от чувства голода.

Диетологи рассказали, как легко избавиться от чувства голода

 

Диетологи рассказали, что постоянное чувство голода при диете негативно отображается не только на самочувствии человека, но и на его нервной системе. В связи с этим специалисты рассказали, как обмануть надоедливое чувство. Для этого диетологи советуют пить больше воды. На диете нужно выпивать в день три литра воды, при этом пить нужно и перед каждым приемом пищи, это поможет организму насытиться меньшим количеством еды. Также эксперты советуют употреблять жевательную резинку, когда сильно хочется есть, но напоминают, что слишком часто использовать этот метод не стоит.

Среди других способов обмануть чувство голода: дневной сон, питание маленькими порциями, свежие овощи, замену углеводов белками и чистку зубов.
Виктория Озерова
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