«Жаворонки» или «Совы»: Ученые объяснили, кому легче учиться в университетах

Сотрудники Университета в Иллинойсе провели исследование и доказали, кому легче даются знания в высших учебных заведения. По словам специалистов, аркадные ритмы существенно влияют на восприятие информации.

Домбровский Сергей

В ходе эксперимента сотрудники изучили в какое время 15 тысяч студентов чаще всего выходят в Сеть в выходные дни. То есть тогда, когда молодые люди самостоятельно распоряжаются своим свободным временем. Затем специалисты разделили испытуемых на три группы. Первую назвали «жаворонки», вторую «вьюрки», а третью «совы». Эксперты изучили успехи студентов в университете. В итоге оказалось, что наиболее успешными в восприятии знаний являются «вьюрки». Молодые люди в этой категории просыпаются позже, чем «жаворонки», но раньше, чем «совы».Студенты из группы «вьюрки» наиболее приспособлены для учебы в институтах. Их «биологические часы» лучше всего совпадают с временем занятий. «Жаворонки» во время исследования показали немного более низкие результаты. Тяжелее всего приходится «совам». Ученые рекомендуют сделать расписание лекций в университетах более гибким, дабы все студенты усваивали знания эффективнее.