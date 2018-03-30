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| | Космонавты побывали на «примерке» нового корабля «Союз МС-10»

Космонавты побывали на «примерке» нового корабля «Союз МС-10»

Сегодня, 21:20
Космонавты поучаствовали в «примерке» нового космического корабля. Возможность стать первыми посетителями «Союз МС-10» выпала двум героям космического пространства Николаю Тихонову и Андрею Бабкину.

Космонавты побывали на «примерке» нового корабля «Союз МС-10»

 

«Примерка» происходила на одном из ведущих предприятий космической промышленности ракетно-космической корпорации «Энергия» имени основоположника практической космонавтики Сергея Королёва. Перед реальным полётом, космонавтам обязательно необходимо почувствовать себя в интерьере корабля. Так как, по словам представителя РКК «Энергия» Геннадия Толстого, на штатной машине на космодроме Байконур у них уже не будет времени и возможности осмотреть корабль и «притереться» к его строению.

Николай Тихонов, бортовой инженер основного экипажа, считает, что с машиной нужно ознакомиться как можно раньше, чтобы свыкнуться с мыслью о ней и осмыслить все её тонкости. При этом происходит своеобразный процесс подготовки «железа» и человека к общему делу.

«Союз МС-10» стартует уже в сентябре этого года, чтобы доставить на космическую станцию из Байконура новых участников экспедиции МКС-57/58.
Дарья Дмитриева
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