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| | Медики порекомендовали отказаться от диеты раздельного питания

Медики порекомендовали отказаться от диеты раздельного питания

Сегодня, 19:51
Медики опровергли бесспорную пользу раздельного питания. Специалисты утверждают, что сохранить фигуру и здоровье в норме помогает сочетания мяса с овощами, риса с рыбой и фруктов с кисломолочными продуктами.

Медики порекомендовали отказаться от диеты раздельного питания

 

Медики рассказали, в чем польза и вред раздельного питания. Впервые данная диета упоминается в работах Мишеля Монтиньяка, который считал, что к ожирению приводит неправильная комбинация продуктов. Он считал, что нельзя соединять в одном приеме пищи белки и углеводы. Специалисты отмечают, что в этом есть здравый смысл, так как такое сочетание действительно пагубно влияет на организм из-за сложного переваривания. В остальном же медики настаивают, что сочетание продуктов полезно. Так специалисты рекомендуют съесть на обед суп или борщ, то на ужин можно употребить овощи и мясо или салат.

Медики отмечают, что главное для сохранения фигуры и здоровья – это умеренность в употреблении пищи.
Виктория Озерова
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