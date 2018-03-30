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| | Медики обеспокоены высоким показателем ожирения у мужчин в России

Медики обеспокоены высоким показателем ожирения у мужчин в России

Сегодня, 19:16
Медики всерьез обеспокоены высоким показателем ожирения среди мужчин в России. В течение 15 последних лет количество страдающих от ожирения мужчин утроилось.

Медики обеспокоены высоким показателем ожирения у мужчин в России

 

Медики называют «угрожающим вызовом» тот факт, что среди мужчин в России все больше тех, кто страдает от избыточного веса. Исследование показателей за период 2003-2013 годов продемонстрировало, что российские мужчины стали страдать от ожирения в три раза чаща, а за последние годы не произошло изменений в этой ситуации. Специалисты прогнозируют в 2018 году рост преждевременной гипертонии, атеросклероза и смертности из-за ожирения населения.

Врачи советуют придерживаться здорового образа жизни. Правильное питание с большим количеством свежих овощей и фруктов, умеренная физическая активность и отказ от курения снизят опасность общей смерти на 39%, и на 36% - из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время исследования Минздрава 2017 года говорят о том, что жители России начали меньше употреблять спиртных напитков, меньше курить, но все больше начинают уделять время спорту.
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