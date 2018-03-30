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| | РАН собирается дискредитировать экстрасенсов в научных баттлах

РАН собирается дискредитировать экстрасенсов в научных баттлах

Сегодня, 18:55
Глава РАН Александр Сергеев собирается публично пообщаться с авторами научно-популярных работ, дабы открыть глаза людям на экстрасенсов, магов и колдунов. Эксперт из комитета по борьбе с фальсификациями исследований Александр Панчин считает эти меры недостаточными.

РАН собирается дискредитировать экстрасенсов в научных баттлах

 

По мнению специалиста, нужно устроить научные баттлы – наглядные словесные бои, где профессионалы выскажут свои мнения по тому или иному вопросу. Еще необходимо развивать различные интеллектуальные игры. Сейчас люди чаще интересуются спортом, модой, новостями шоу-бизнеса. Многие далеки от освоения космоса, необходимости колонизировать Марс и прочих проблем подобного рода.

По словам Панчина, граждан привлекают необычные явления, тайны и неопределенности. Так устроена психика человека, он всегда тянется к чему-то необъяснимому. Поэтому популярность передач о экстрасенсах вполне понятна. Не меньший интерес люди проявляют к предсказаниям. С давних пор жители Земли хотят узнать свое будущее. В Государственной Думе предлагают приравнивать оплату за магические услуги к мошенничеству и более сурово карать «колдунов».
Домбровский Сергей
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