«Умные» носки спасут диабетиков от ампутации конечностей

Всё просто: шесть датчиков, которые отслеживают температуру тела в каждой фаланге пальца. Если температура понижается, значит, нужен инсулин или другой адекватный гормон. Если повышается - убрать из методики лечения соответствующие препараты.
«Умные» носки позволят избежать комплекса симптомов диабетической стопы. Сегодня все знают, что вслед за ампутацией конечностей наступает смерть больного диабетом. Датчики «умных носков» позволят продлить жизнь неизлечимо больным людям.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях