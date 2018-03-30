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| | «Умные» носки спасут диабетиков от ампутации конечностей

«Умные» носки спасут диабетиков от ампутации конечностей

Сегодня, 18:44
Стартап «умных носков» привлек инвесторов и собрал 4 миллиона 300 тысяч американских долларов. Сосуды конечностей у больных сахарным диабетом – маркер заболевания и повышенного риска. Разработчики стартапа опубликовали совою идею в специализированном научном журнале.

«Умные» носки спасут диабетиков от ампутации конечностей

 

Всё просто: шесть датчиков, которые отслеживают температуру тела в каждой фаланге пальца. Если температура понижается, значит, нужен инсулин или другой адекватный гормон. Если повышается - убрать из методики лечения соответствующие препараты.

«Умные» носки позволят избежать комплекса симптомов диабетической стопы. Сегодня все знают, что вслед за ампутацией конечностей наступает смерть больного диабетом. Датчики «умных носков» позволят продлить жизнь неизлечимо больным людям.
Сергей Денисов
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