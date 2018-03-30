Первым на космическом корабле «Федерация» полетит брат робота «Федора»

Сегодня стало известно, что вместо робота-аватара «Федора» первым членом экипажа российского космического корабля «Федерация» станет другое устройство, разработанное на основе «Федора».

Виктория Озерова

На конференции «Робосектор» технический глава компании НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров проинформировал о том, что робот «Федор» не станет первым испытателем нового российского космического корабля. В этой важной миссии его заменит его «брат» - новый робот, при создании которого будет использована модель «Федора». Дудуров отметил, что эта машина будет усовершенствованной версией «Федора», и уточнил, что пока для нового робота не придумали название.Дудоров рассказал, что основной задачей робота будет сбор данных во время дебютного выхода в космос, чтобы специалисты могли обсудить управление кораблем и влияние перегрузки на машину. Предполагается, что робот примет участие во всех трех тестовых полетах.