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| | Первым на космическом корабле «Федерация» полетит брат робота «Федора»

Первым на космическом корабле «Федерация» полетит брат робота «Федора»

Сегодня, 17:42
Сегодня стало известно, что вместо робота-аватара «Федора» первым членом экипажа российского космического корабля «Федерация» станет другое устройство, разработанное на основе «Федора».

Первым на космическом корабле «Федерация» полетит брат робота «Федора»

 

На конференции «Робосектор» технический глава компании НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров проинформировал о том, что робот «Федор» не станет первым испытателем нового российского космического корабля. В этой важной миссии его заменит его «брат» - новый робот, при создании которого будет использована модель «Федора». Дудуров отметил, что эта машина будет усовершенствованной версией «Федора», и уточнил, что пока для нового робота не придумали название.

Дудоров рассказал, что основной задачей робота будет сбор данных во время дебютного выхода в космос, чтобы специалисты могли обсудить управление кораблем и влияние перегрузки на машину. Предполагается, что робот примет участие во всех трех тестовых полетах.
Виктория Озерова
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