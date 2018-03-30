Исследователи заставили клетки сердца с каждым ударом менять цвет

Группа китайских специалистов разработала специальный гель, который позволяет клеткам сердца при каждом ударе менять свой оттенок. В основе данного изобретения стало строение кожи хамелеона.

Добавив данные кристаллы в созданный гель, учёные дождались его затвердения, а затем изучили полученные крохотные поры, в которых одни волны света отражались, а другие попросту пропадали. На подложке данного геля были выращены сердечные клетки крыс, которые меняли свой оттенок с каждым ударом сердца из-за постоянного изменения структуры геля.

Александр Вест

Изучив отражающие свойства кожи хамелеона, чья структура позволяет отражать одни волны света и поглощать свет от других волн, китайские учёные сумели создать гель, позволяющий сердечным клеткам менять свою окраску. Кожа хамелеона способна менять цвет, преломляя световые волны определённого типа, используя специальные кристаллы, которые в своём строении могут перестраиваться, меняя длину световых волн. Специалисты имитировали данные кристаллы с помощью наночастиц, содержащихся в коже хамелеона.