Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

«Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь Лена Миро призвала «старый» состав «ВИА Гры» заявить о сексуальных домогательствах В Британии сотрудник скорой помощи снимал на видео голых футболистов В Ростове жалуются на хамов-водителей Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке
| | Исследователи заставили клетки сердца с каждым ударом менять цвет

Исследователи заставили клетки сердца с каждым ударом менять цвет

Сегодня, 17:08
Группа китайских специалистов разработала специальный гель, который позволяет клеткам сердца при каждом ударе менять свой оттенок. В основе данного изобретения стало строение кожи хамелеона.

Исследователи заставили клетки сердца с каждым ударом менять цвет

 

Изучив отражающие свойства кожи хамелеона, чья структура позволяет отражать одни волны света и поглощать свет от других волн, китайские учёные сумели создать гель, позволяющий сердечным клеткам менять свою окраску. Кожа хамелеона способна менять цвет, преломляя световые волны определённого типа, используя специальные кристаллы, которые в своём строении могут перестраиваться, меняя длину световых волн. Специалисты имитировали данные кристаллы с помощью наночастиц, содержащихся в коже хамелеона.

 
Добавив данные кристаллы в созданный гель, учёные дождались его затвердения, а затем изучили полученные крохотные поры, в которых одни волны света отражались, а другие попросту пропадали. На подложке данного геля были выращены сердечные клетки крыс, которые меняли свой оттенок с каждым ударом сердца из-за постоянного изменения структуры геля.

Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Российские ученые сделали искусственную кожу хамелеона
Российские ученые сделали искусственную кожу хамелеона

Сотрудники МГУ вместе со своими зарубежными партнерами сделали гибкий материал нового поколения, по внешнему виду и свойствам напоминающий кожу хамелеона.

Ученые назвали моллюска-хамелеона в честь Дэвида Боуи
Ученые назвали моллюска-хамелеона в честь Дэвида Боуи

Испанские ученые, в водах близ побережья Гаваны (Куба), обнаружили новый вид моллюска-хамелеона, которого назвали в честь британского композитора и певца

В Сети появилась новая загадка по типу
В Сети появилась новая загадка по типу "платья-хамелеона"

В Сети появилась новая загадка по типу "платья-хамелеона", цвет которого так и не смогли узнать интернет-пользователи. Снимок блестящих ног с каждым днем

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости