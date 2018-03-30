Исследователи заставили клетки сердца с каждым ударом менять цвет

Изучив отражающие свойства кожи хамелеона, чья структура позволяет отражать одни волны света и поглощать свет от других волн, китайские учёные сумели создать гель, позволяющий сердечным клеткам менять свою окраску. Кожа хамелеона способна менять цвет, преломляя световые волны определённого типа, используя специальные кристаллы, которые в своём строении могут перестраиваться, меняя длину световых волн. Специалисты имитировали данные кристаллы с помощью наночастиц, содержащихся в коже хамелеона.
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