Культура и эмоции: Почему в некоторых странах чувство стыда считают ненормальным?

Попадая в другую культуру, мы всегда обращаем внимание на отличающиеся от привычных для нас показатели, будь то язык, сооружения, либо питание и совершенно другой воздух. Но одним из наиболее важных нюансов является поведение людей в своей среде, что для иностранца может стать серьезным поводом задуматься.

Анна Лисичкина

Речь идет об эмоциях, которые проявляет каждый человек на планете, но здесь есть несколько интересных моментов, достойных внимания. Автор исследования - психолог и просто путешественница Батья Мескита рассказала, как в разных странах привычные для нас чувства радости, стыда и смущения воспринимаются людьми совершенно противоположно. По ее словам, главный фактор, который был отмечен во время научных поездок, касается непосредственно рождения эмоций у людей разной культуры.Психолог отметила, что в большей мере ее заинтересовал тот факт, откуда у людей собственно берутся определенные чувства. Как оказалось, многие народы убеждены, что проявление эмоций – это не те процессы, которые зарождаются в человеке, и формируются они исключительно между людьми, являясь продуктом общения и взаимодействия между ними. С таким утверждением Батья Мескита согласилась, после чего рассказала другие подробности об эмоциях и их проявлениях.По рассказу исследователя, эмоциональные проявления тесно связаны с культурой, и человек привязывается к устойчивым нормам, находясь в своей среде. Однако, если ему необходимо поменять обстановку и переехать в другую страну, или даже сменить континент, по началу могут возникнуть определенные сложности. Человеку свойственно адаптироваться, хотя в первые месяцы он может чувствовать себя неловко, пугаясь что-то не так сказать или сделать. Это касается и его эмоций, проявлять которые становится сложнее.Автор научной работы также отметила, что в одной стране чувство стыда, смущения или неловкости может считаться положительным, ведь так человек проявляет свой внутренний мир, показывает, что ему небезразлично. Тем не менее, в других народах такие проявления будут нехорошими, и дело не в том, что воспринимается такое чувство по-другому. Загвоздка заключается в том, что в определенной культуре эти эмоции – совсем другие, и рождаются по-разному.В качестве вывода психолог подытожила, что эмоции являются определенным способом общения между людьми, и необходимо иметь несколько альтернативных способов их проявления. В коллективе, дома, с любимым человеком – эмоциональные проявления одной группы могут говорить о разных вещах, и следует научиться разграничивать данные категории взаимоотношений.