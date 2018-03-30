Культура и эмоции: Почему в некоторых странах чувство стыда считают ненормальным?

Речь идет об эмоциях, которые проявляет каждый человек на планете, но здесь есть несколько интересных моментов, достойных внимания. Автор исследования - психолог и просто путешественница Батья Мескита рассказала, как в разных странах привычные для нас чувства радости, стыда и смущения воспринимаются людьми совершенно противоположно. По ее словам, главный фактор, который был отмечен во время научных поездок, касается непосредственно рождения эмоций у людей разной культуры.
Психолог отметила, что в большей мере ее заинтересовал тот факт, откуда у людей собственно берутся определенные чувства. Как оказалось, многие народы убеждены, что проявление эмоций – это не те процессы, которые зарождаются в человеке, и формируются они исключительно между людьми, являясь продуктом общения и взаимодействия между ними. С таким утверждением Батья Мескита согласилась, после чего рассказала другие подробности об эмоциях и их проявлениях.
По рассказу исследователя, эмоциональные проявления тесно связаны с культурой, и человек привязывается к устойчивым нормам, находясь в своей среде. Однако, если ему необходимо поменять обстановку и переехать в другую страну, или даже сменить континент, по началу могут возникнуть определенные сложности. Человеку свойственно адаптироваться, хотя в первые месяцы он может чувствовать себя неловко, пугаясь что-то не так сказать или сделать. Это касается и его эмоций, проявлять которые становится сложнее.
Автор научной работы также отметила, что в одной стране чувство стыда, смущения или неловкости может считаться положительным, ведь так человек проявляет свой внутренний мир, показывает, что ему небезразлично. Тем не менее, в других народах такие проявления будут нехорошими, и дело не в том, что воспринимается такое чувство по-другому. Загвоздка заключается в том, что в определенной культуре эти эмоции – совсем другие, и рождаются по-разному.
В качестве вывода психолог подытожила, что эмоции являются определенным способом общения между людьми, и необходимо иметь несколько альтернативных способов их проявления. В коллективе, дома, с любимым человеком – эмоциональные проявления одной группы могут говорить о разных вещах, и следует научиться разграничивать данные категории взаимоотношений.
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