Ученые рассказали о синхронизации слушателей во время концерта

Создающееся ощущение единства с окружающей аудиторией на концерте любимого исполнителя следует связывать с тем, что ритмические колебания мозговой активности у слушателей в этот момент синхронизируются. Выяснить это смогла группа исследователей из Западного Онтарио. Ученые узнали это в ходе исследования, где они пытались выяснить, почему же концерты приносят намного больше удовольствия, чем прослушивание музыки в записи.

Николай Офицеров

Специалисты для участия в исследовании пригласили несколько десятков человек и следили за их активностью во время экспериментов. Мозговую активность удалось отслеживать с помощью электроэнцефалографии. Одни добровольцы посещали концерт любимой музыкальной группы, а другие прослушивали те же композиции, что и первые, но в записи.Как оказалось, именно у представителей первой группы мозговые волны были в наибольшей степени синхронизированы с музыкой. Как следствие, происходило это также и между собой. Специалисты предположили, что подобная реакция восходит ко времени, когда музыка воспринималась человеком, как что-то магическое.Ученые поделились результатами проведенного исследования в ходе проводившегося в Бостоне ежегодного симпозиума Общества когнитивных нейронаук.