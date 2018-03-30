Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

«Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь Лена Миро призвала «старый» состав «ВИА Гры» заявить о сексуальных домогательствах В Британии сотрудник скорой помощи снимал на видео голых футболистов В Ростове жалуются на хамов-водителей Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке
| | Ученые рассказали о синхронизации слушателей во время концерта

Ученые рассказали о синхронизации слушателей во время концерта

Сегодня, 16:53
Создающееся ощущение единства с окружающей аудиторией на концерте любимого исполнителя следует связывать с тем, что ритмические колебания мозговой активности у слушателей в этот момент синхронизируются. Выяснить это смогла группа исследователей из Западного Онтарио. Ученые узнали это в ходе исследования, где они пытались выяснить, почему же концерты приносят намного больше удовольствия, чем прослушивание музыки в записи.

Ученые рассказали о синхронизации слушателей во время концерта

 

Специалисты для участия в исследовании пригласили несколько десятков человек и следили за их активностью во время экспериментов. Мозговую активность удалось отслеживать с помощью электроэнцефалографии. Одни добровольцы посещали концерт любимой музыкальной группы, а другие прослушивали те же композиции, что и первые, но в записи.

Как оказалось, именно у представителей первой группы мозговые волны были в наибольшей степени синхронизированы с музыкой. Как следствие, происходило это также и между собой. Специалисты предположили, что подобная реакция восходит ко времени, когда музыка воспринималась человеком, как что-то магическое.

Ученые поделились результатами проведенного исследования в ходе проводившегося в Бостоне ежегодного симпозиума Общества когнитивных нейронаук.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Учёные создали виртуальных слушателей для подготовки к выступлениям
Учёные создали виртуальных слушателей для подготовки к выступлениям

Учёные из Делфтского технического университета (Нидерланды) создали систему виртуальных слушателей для подготовки к публичным выступлениям. Проект учитывает

Ученые объяснили возникновение бета-ритмов в мозге
Ученые объяснили возникновение бета-ритмов в мозге

Ученые из университета Брауна изучили процесс появления бета-ритмов, которые отвечают за внимание, ощущение и движение. Нарушение в работе волн мозговой

Ученые: Умственные способности человека зависят от времени года
Ученые: Умственные способности человека зависят от времени года

Бельгийские ученые узнали, что умственные способности человека имеют отношение к времени года. Долгое время эти факторы связывали меду собой, но доказать

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости