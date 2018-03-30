Учёные заявили, что роботы могут лечить заболевания кишечника

В течение всей своей жизни человек употребляет в пищу продукты различного качества. Они проходят через кишечник, длина которого у взрослого человека варьируется от 4 до 8 метров. Такие размеры усложняют диагностику заболевания, возникшего на одном из участков.
Для обнаружения язв, или случайно проглоченных и застрявших в кишечнике предметов, доктора часто используют специальные камеры. Пациенты глотают их, и те проходят весь путь по кишечнику и выходят естественным путем. Однако они не лечат заболевания, а лишь их обнаруживают.
Инженеры и врачи решили объединить свои усилия и создать механизм, способной не только на диагностику, но и на лечение. Таким образом, был разработан червеобразный робот, который доставляет лекарства в поражённый участок кишечника. Также он способен извлекать застрявшие предметы. На этом разработки не останавливаются, и вскоре должны появиться роботы, способные излечивать рак.
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