Учёные заявили, что роботы могут лечить заболевания кишечника

При сотрудничестве инженеров и докторов был создан робот, способный выявлять и излечивать заболевания кишечника. Данное изобретение позволяет упростить, сделать безопасней и удобней многие медицинские процедуры.

В течение всей своей жизни человек употребляет в пищу продукты различного качества. Они проходят через кишечник, длина которого у взрослого человека варьируется от 4 до 8 метров. Такие размеры усложняют диагностику заболевания, возникшего на одном из участков.Для обнаружения язв, или случайно проглоченных и застрявших в кишечнике предметов, доктора часто используют специальные камеры. Пациенты глотают их, и те проходят весь путь по кишечнику и выходят естественным путем. Однако они не лечат заболевания, а лишь их обнаруживают.Инженеры и врачи решили объединить свои усилия и создать механизм, способной не только на диагностику, но и на лечение. Таким образом, был разработан червеобразный робот, который доставляет лекарства в поражённый участок кишечника. Также он способен извлекать застрявшие предметы. На этом разработки не останавливаются, и вскоре должны появиться роботы, способные излечивать рак.