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| | Ученые выяснили, что социальные сети вызывают привыкание

Ученые выяснили, что социальные сети вызывают привыкание

Сегодня, 16:07
Специалисты из Австралии определили, что использование социальных сетей способно вызвать привыкание. Для получения спокойствия и душевного равновесия ученые советуют ограничить использование соцсетей.

Ученые выяснили, что социальные сети вызывают привыкание

 

Исследователи из Австралии изучили поведение людей и степень возникающего стресса при использовании соцсетей. Как выяснилось, даже пятидневный отказ от социальных сетей понизил уровень гормона стресса в организмах добровольцев эксперимента. Участники исследования признавались, что из-за отказа от социальных сетей у них появились симптомы, похожие на абстинентный синдром. «Ломка» по соцсетям проявилась в повышенной раздражительности, неспособности концентрировать внимание и в прочем.

Специалисты уверены, что социальные сети способны влиять на психологическое здоровье пользователей, поэтому пользоваться ими советуют с большими перерывами. Это позволит не терять связи с родственниками и друзьями, но и не будет способствовать возникновению высокого уровня стресса и привыкания к соцсетям.
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